3. Liga: Wiesbaden gegen Mannheim ohne Zuschauer

Wiesbaden (SID) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden muss sein Heimspiel gegen Waldhof Mannheim am Samstag vor einer Geisterkulisse austragen. Wie der Zweitliga-Absteiger mitteilte, untersagten die lokalen Behörden "unter Berücksichtigung der absoluten Infektionszahlen in der Region und der Infektionsdynamik" eine Zulassung von Zuschauern. Laut Robert-Koch-Institut stieg die Sieben-Tage-Inzidenz in der hessischen Landeshauptstadt am Dienstag auf 44,9 und damit über den zulässigen Grenzwert von 35.