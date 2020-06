3. Liga: Wriedt Spieler der Saison - Hoeneß gewinnt Trainer-Wahl

München (SID) - Kwasi Okyere Wriedt ist der Spieler der Saison 2019/2020 in der 3. Liga. Der Torjäger von Bayern München II setzte sich in der Wahl der Kapitäne, Trainer und Fans durch. Mit Sebastian Hoeneß stellen die "kleinen Bayern" auch den Trainer des Jahres. Der Aufsteiger mischt die Klasse auf und führt sie zwei Spieltage vor Saisonende sogar an.

Wriedt erzielte in 33 Spielen 24 Tore für Bayern II © SID

Es wäre das erste Mal, dass eine zweite Mannschaft die Meisterschaft in der 3. Liga holt. Dass sich "Otschi" Wriedt darüber hinaus die Torjägerkanone schnappen wird, die der Deutsche Fußball-Bund (mit kicker und Volkswagen) erstmals vergibt, ist fast sicher: Der 25-Jährige, der die Bayern im Sommer verlassen wird, hat mit 24 Toren fünf Treffer mehr auf dem Konto als Albert Bunjaku (Viktoria Köln).

In der Spielerwahl setzte sich Wriedt mit 42 Prozent der 22.676 abgegebenen Stimmen vor Florian Pick vom 1. FC Kaiserslautern (36 Prozent) durch. Platz drei belegte Deniz Undav vom SV Meppen mit 22 Prozent. Hoeneß kam auf 64 Prozent der 23.544 Stimmen und lag damit klar vor Michael Schiele von den Würzburger Kickers (36 Prozent). Die Vorauswahl hatten die Kapitäne und Trainer getroffen.