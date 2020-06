3. Liga: Würzburg marschiert, Braunschweig patzt in Zwickau

Köln (SID) - Die Würzburger Kickers haben einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga getan. Am 36. Spieltag der 3. Liga gewannen die Mainfranken am Samstag gegen Hansa Rostock mit 3:1 (2:0). Eintracht Braunschweig unterlag hingegen 2:3 (1:0) beim abstiegsbedrohten FSV Zwickau.

Am Sonntag feierte der Ex-Bundesligist FC Ingolstadt einen 2:0 (1:0)-Erfolg beim SV Meppen und wahrte damit seine Aufstiegschancen. Die Begegnung konnte trotz eines positiven Corona-Tests bei einem Mitglied des Meppener Funktionsteams ausgetragen werden.

In der Tabelle belegen die Würzburger mit 63 Punkten den zweiten Platz vor Braunschweig (61). Dahinter folgen die Schanzer aus Ingolstadt (60) auf Platz vier. Spitzenreiter Bayern München II, der allerdings nicht aufsteigen darf, kam Samstag bei Absteiger Carl Zeiss Jena zu einem 2:1 (1:1). Mit 64 Punkten sind die Bayern weiter Tabellenführer.

In Zwickau brachte Morris Schröter (90.+4) den Sieg für den FSV in einer dramatischen Schlussphase unter Dach und Fach. "Was war das für eine Achterbahn", sagte Zwickau-Trainer Joe Enochs nach dem Spiel bei MagentaSport: "Gerade, wenn man denkt, dass man schon alles im Fußball erlebt hat, ist das heute besonders schön."

Für Würzburg waren Luca Pfeiffer (31./70.) und Daniel Hägele (19.) erfolgreich. Pascal Breier (87.) gelang das Ehrentor für den FC Hansa. Malik Tillman (8./62.) traf für Bayern II doppelt, Maximilian Rohr (32.) glich zwischenzeitlich für Jena aus. "Nach der Halbzeitpause habe ich eine Gier in den Augen der Spieler gesehen, das hat mir gefallen", so Würzburg-Trainer Michael Schiele bei MagentaSport.

Im Abstiegskampf kam Preußen Münster über ein torloses Remis bei Aufsteiger Waldhof Mannheim nicht hinaus. Die Talfahrt der letzten Wochen setzte der MSV Duisburg durch das 2:2 (1:2) gegen den Halleschen FC fort und verspielte weitere Punkte im Aufstiegsrennen. Dennoch gibt sich MSV-Trainer Thorsten Lieberknecht weiter kämpferisch: "Tabellarisch ist nach alles drin."

Im zweiten Sonntagsspiel unterlag der 1. FC Magdeburg gegen Absteiger SG Sonnenhof Großaspach 0:1 (0:0). Mit 43 Punkten schwebt der FCM weiter in Abstiegsgefahr.