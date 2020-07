3. Liga: Zwei Spiele Sperre für 1860 Münchens Paul

Köln (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Herbert Paul (26) vom Drittligisten 1860 München wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Ligaspiele gesperrt. In der Partie am Samstag gegen den FC Ingolstadt (0:2) hatte Schiedsrichter Markus Schmidt (Stuttgart) Paul in der 80. Minute die Rote Karte gezeigt. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.