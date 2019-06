3. Liga: Zwickau holt Dresden-Talent Hauptmann

Zwickau (SID) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat Marius Hauptmann (19) unter Vertrag genommen. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt von Zweitligist Dynamo Dresden zu den Sachsen und wurde bis 2021 an den Klub gebunden. Marius Hauptmann, jüngerer Bruder von Niklas Hauptmann (1. FC Köln), wurde in der Dynamo-Jugend ausgebildet und kam in der abgelaufenen Spielzeit zu seinem ersten Zweitligaeinsatz.