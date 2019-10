3. Liga: Zwickau jetzt Siebter - Punkt für Jena

Köln (SID) - Der FSV Zwickau hat sich in der 3. Fußball-Liga auf den siebten Tabellenplatz verbessert. Die Sachsen gewannen am Sonntag 3:0 (1:0) gegen Bayern München II und schoben sich an den Münchnern vorbei.

Zwickau und Trainer Enochs siegen 3:0 gegen Bayern II © SID

Der FSV blieb zum vierten Mal in Folge ungeschlagen, während der FC Bayern nach drei Siegen wieder als Verlierer den Platz verließ. Leon Jensen (45.+2/55.) und Elias Huth (47.) trafen für die Gastgeber.

Den zweiten Saisonpunkt erkämpfte sich am Sonntag Schlusslicht Carl Zeiss Jena durch das 1:1 (0:0) gegen die Würzburger Kickers. Sebastian Schuppan (69.) traf für die Mainfranken, Kilian Pagliuca (81.) sicherte Jena einen Zähler.