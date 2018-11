30 Festnahmen nach Ausschreitungen in Algerien - Zehn Polizisten verletzt

Algiers (SID) - Bei Ausschreitungen im Rahmen eines Erstliga-Fußballspiels in Algerien sind am Dienstag 30 Personen festgenommen und zehn Polizisten verletzt worden. Das gab die Polizeibehörde des Landes am Freitag bekannt. Nach dem Spiel zwischen USM Algier und CS Constantine (2:1) seien Festnahmen wegen Verstößen gegen die öffentliche Ordnung und Drogenbesitzes erfolgt.

Im algerischen Fußball kam es zu Ausschreitungen © SID

Auch beim Aufeinandertreffen zwischen MC Algier und USM Bel Abbes (0:1) war es am gleichen Tag zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit 40 Verletzten gekommen - darunter 18 Polizisten. Das hatten die Behörden bereits am Mittwoch bekannt gegeben. Da Beamte auf Fans losgegangen sein sollen, wurden nun Ermittlungen eingeleitet.

Erst im vergangenen Monat waren 80 Personen, davon 30 Polizisten, bei Krawallen rund um ein Spiel der algerischen Meisterschaft verletzt worden.