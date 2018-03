30. Sieg in Folge: Friedrichshafen feiert perfekte CL-Gruppenphase - Berlin hofft

Ankara (SID) - Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat die Gruppenphase in der Champions League mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel abgeschlossen und damit wettbewerbsübergreifend den 30. Sieg in Folge gefeiert. Mit sechs Siegen, 17 Punkten und 18:4 Sätzen zogen die "Häfler" als Gruppensieger in die erste K.o.-Phase der besten zwölf Mannschaften ein.

In der nächsten Champions-League-Runde: Friedrichshafen © SID

Die erreichte nach einigem Zittern auch der deutsche Meister BR Volleys. Im Duell um den zweiten Platz der Gruppe D gewann der Vorjahres-Vierte 3:2 (23:25, 25:16, 18:25, 25:17, 15:9) gegen den polnischen Klub Jastrzebski Wegiel und erreichte damit als einer der beiden besten Gruppendritten die K.o.-Runde.

Das Friedrichshafener Team des früheren Bundestrainers Vital Heynen gewann das abschließende Gruppenspiel beim früheren türkischen Meister Halkbank Ankara 3:1 (25:14, 25:21, 24:26, 25:19).

Die Hin-und Rückspiele der Runde der besten zwölf Mannschaften werden vom 13. bis 15. März ausgetragen. Die Gegner des VfB und der Volleys stehen noch nicht fest.