30.000 Dollar: Armstrong bietet Rad-Rundreise auf Mallorca an

Berlin (SID) - Der einstige Radstar Lance Armstrong hat ein neues lukratives Geschäftsfeld ins Auge gefasst. Der 48-Jährige, dem wegen systematischen Dopings seine Tour-de-France-Siege (1999 bis 2005) aberkannt wurden, bietet zahlungskräftigen Interessenten für 30.000 Euro die Möglichkeit einer gemeinsamen Rad-Rundreise auf Mallorca an.

Armstrong lädt zahlungskräftige Rad-Enthusiasten ein © SID

Neben Armstrong wird auch sein einstiger Helfer George Hincapie, über Jahre Armstrongs Weggefährte beim Skandalteam US Postal, bei dem Ende September geplanten Event in die Pedale treten. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Rad-Enthusiasten begrenzt. In der horrenden Anmeldegebühr sind neben den Kosten für Armstrongs Gesellschaft auch fünf Übernachtungen, Verpflegung und die Räder enthalten.