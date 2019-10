31 Festnahmen vor EM-Qualispiel Tschechien-England

Prag (SID) - Die Polizei in Prag hat vor dem EM-Qualifikationsspiel zwischen der tschechischen Fußball-Nationalmannschaft und dem WM-Vierten England (2:1) am Freitag nach Zusammenstößen in der Innenstadt insgesamt 31 Fußballfans festgenommen, darunter 14 Ausländer. Dies teilte die Polizei via Twitter mit. Verletzungen wurden nicht gemeldet.

Prag: Vor dem Länderspiel kam es zu Auseinandersetzungen © SID

Tschechischen Medien zufolge ereigneten sich die Zusammenstöße in der Nähe des historischen Altstädter Rings.

England verlor erstmals seit zehn Jahren wieder ein Qualifikationsspiel, liegt allerdings als Tabellenführer der Gruppe F vor den punktgleichen Tschechen weiter auf Qualifikationskurs für die Endrunde 2020.