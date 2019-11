3:2 mit Tottenham: Mourinho feiert erfolgreiches Comeback

London (SID) - Start nach Maß für Star-Teammanager Jose Mourinho: Bei seinem Comeback in der englischen Premier League gewann "The Special One" mit Tottenham Hotspur 3:2 (2:0) bei West Ham United und führte den zuletzt kriselnden Champions-League-Finalisten der Vorsaison zum Auftakt des 13. Spieltags zumindest für ein paar Stunden von Tabellenplatz 14 auf Rang sechs.

Siegreiches Comeback mit Tottenham: Jose Mourinho © SID

"Ich war wirklich glücklich, bis wir diese zwei Gegentore kassiert haben. Wir haben gut gespielt und die Dinge aus dem Training umgesetzt", sagte Mourinho: "Das Wichtigste war aber zu gewinnen, egal wie. Wir haben Glück, dass ich so viele Jahre in der Premier League bin. Zur Halbzeit habe ich die Spieler gewarnt, dass das Spiel noch offen ist, auch wenn wir in der 85. Minute 3:0 führen."

Im Londoner Olympiastadion präsentierten sich die nun schon seit acht Pflichtspielen sieglosen Hammers lange als optimaler Aufbaugegner: harmlos im Angriff und nicht immer aufmerksam in der Abwehr. Heung-Min Son traf nach einem Steckpass von Dele Alli (36.) und bereitete das 2:0 durch Brasiliens Nationalspieler Lucas Moura (43.) vor. Harry Kane (49.) erhöhte mit seinem siebten Saisontor, West Hams Michail Antonio (73.) und Angelo Ogbonna (90.+6) verkürzten.

Tottenham hatte sich nach fünf Ligaspielen in Folge ohne Sieg am vergangenen Dienstag von Teammanager Mauricio Pochettino getrennt und tags darauf Mourinho als Nachfolger vorgestellt. Für den 56-Jährigen ist es nach seinem zweimaligen Engagement beim FC Chelsea (2004 bis 2007, 2013 bis 2015) sowie bei Manchester United (2016 bis 2018) die dritte Trainerstation auf der Insel. Bei den Red Devils war Mourinho vor elf Monaten entlassen worden.