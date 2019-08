33 Homeruns: Kepler verbessert "Europarekord"

Köln (SID) - Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler hat in der nordamerikanischen Eliteliga MLB den 68 Jahre alten "Europarekord" für die meisten Homeruns in einer Saison gebrochen. Der 26 Jahre alte Berliner schlug beim 4:3-Auswärtssieg seiner Minnesota Twins bei den Texas Rangers seine Homeruns Nummer 32 und 33, damit hält er nun den Bestwert unter den in Europa geborenen Spielern.

Max Kepler stellt mit den Twins Homerun-Rekord ein © SID

Kepler übertraf die Marke des in Schottland geborenen und mit zwei Jahren in die USA ausgewanderten Bobby Thomson, der 1951 32 Bälle aus den Stadien gejagt hatte. Kepler lag nach dem Sieg in Arlington auf Platz sieben der ligaweiten Rangliste, die Cody Bellinger von den Los Angeles Dodgers mit 41 Homeruns anführte.

Kepler, der bei noch 40 ausstehenden Spielen seine bisherige persönliche Bestmarke aus dem Vorjahr (20) schon deutlich übertroffen hat, war am Vortag noch von einem fast 150 km/h schnellen Wurf von Texas-Pitcher Shawn Kelley hart am Rücken getroffen worden. Das hinderte ihn aber nicht daran, 24 Stunden später Thomsons Bestmarke auszulöschen.

Dessen letzter Homerun der Saison 1951 war als "Shot heard 'round the world" (Schlag, der rund um die Welt gehört wurde") in die Geschichte eingegangen. Im neunten und letzten Inning machte Thomson für die New York Giants gegen die Brooklyn Dodgers mit seinem Treffer bei voll besetzten Bases aus einem 0:3 ein 4:3 und sicherte den Giants damit den Titel in der National League.