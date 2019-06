37 Jahre danach: Weltmeisterin Ni fliegt nach Tokio

Minsk (SID) - Eine Tischtennis-Mannschaftsweltmeisterin von 1983 fährt 37 Jahre später zu den Olympischen Sommerspielen. Ni Xia Lian, gebürtige Chinesin, die inzwischen für Luxemburg startet, sicherte sich am Mittwoch bei den Europaspielen in Minsk mit ihrem dritten Platz das Ticket für Tokio. Die 55-Jährige bezwang im Bronze-Match Yang Xiaoxin (Monaco) mit 4:2 Sätzen.

Ni Xia Lian qualifiziert sich für die Olympischen Spiele © SID

Ni hatte 1983 mit den Chinesinnen Gold geholt - in Tokio. Die Linkshänderin ist zweimalige Einzel-Europameisterin, 2018 gewann sie bei der EM in Alicante (Spanien) noch einmal Bronze mit ihrer Doppelpartnerin Sarah De Nutte. In der Weltrangliste ist Ni auf Rang 53 geführt.