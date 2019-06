3x3 Basketball: Deutsches Team startet mit Sieg in Europaspiele

Minsk (SID) - Die deutschen Basketballerinnen sind mit einem souveränen Sieg in die Europaspiele in Minsk gestartet. Beim 3x3-Turnier in der weißrussischen Hauptstadt setzte sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) mühelos mit 21:8 gegen Rumänien durch.

Auftaktsieg für die deutschen 3x3-Basketballerinnen © SID

Damit legte das Team von Disziplinchef Matthias Weber einen perfekten Start in Gruppe B hin. Die weiteren deutschen Vorrundengegner sind am Samstag Ungarn (10.25 Uhr MESZ) und Tschechien (11.50 Uhr MESZ). Die besten zwei Teams der vier Vierergruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Für Deutschland sind Satou Sabally, Sonja Greinacher, Svenja Brunckhorst und Ama Degbeon am Start - allesamt Spielerinnen mit wenig Erfahrung im 3x3, das ab den Sommerspielen 2020 in Tokio erstmals olympisch ist.

Die Europaspiele werden am Freitagabend (19.00 Uhr MESZ) offiziell eröffnet.