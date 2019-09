400 m Hürden: Campbell bei WM-Debüt im Halbfinale - Warholm souverän

Doha (SID) - Luke Campbell (Frankfurt) hat bei seiner WM-Premiere das Halbfinale über 400 m Hürden am Samstag (17.05 Uhr MESZ) erreicht. Der 24-Jährige blieb in 50,20 Sekunden zwar knapp eine Sekunde über seiner Saisonbestmarke, als Vierter seines Vorlaufs qualifizierte er sich aber direkt für die nächste Runde. Der deutsche Meister Constantin Preis (Sindelfingen) schied nach 50,93 Sekunden und Platz sieben in seinem Rennen hingegen aus.

Campbell (r.) qualifiziert sich für die nächste Runde © SID

Der Titelverteidiger und Europarekordler Karsten Warholm (Norwegen), Schnellster in diesem Jahr mit 46,92 Sekunden, gewann seinen Lauf locker in 49,27 Sekunden. Auch der starke US-Amerikaner Rai Benjamin (49,62) und Lokalmatador Abderrahman Samba (49,08) überzeugten beim ersten Schritt Richtung Finale am Montag (21.40 Uhr MESZ).

Gerade Warholm und Benjamin könnten bei der Jagd nach Gold auch den Weltrekord des US-Amerikaners Kevin Young (46,78) von den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona gefährden.