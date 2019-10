400 m Hürden: Krafzik schafft es ins Halbfinale

Doha (SID) - Die deutsche Meisterin Carolina Krafzik (Sindelfingen) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha das Halbfinale über 400 m Hürden (Mittwoch, 20.05 Uhr MESZ) erreicht. Die 24-Jährige blieb als Fünfte ihres Vorlaufs in 55,93 Sekunden nur knapp über ihrer Saisonbestleistung (55,64) und zog über die Zeitregel in die nächste Runde ein.

400 m Hürden: Auch Krafzik erreicht das Halbfinale © SID

Auf dem ersten Schritt Richtung Finale (Freitag, 20.30 Uhr MESZ) machten Weltrekordlerin und Olympiasiegerin Dalilah Muhammad aus den USA (54,87) und ihre Landsfrau Sydney McLaughlin (54,45) den stärksten Eindruck. Ex-Weltmeisterin Zuzana Hejnova (Tschechien) kam ebenfalls weiter, Titelverteidigerin Kori Carter (USA) schied hingegen aus.