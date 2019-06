41 Jahre und 98 Tage: Formiga stellt WM-Altersrekord auf

Grenoble (SID) - Die brasilianische Fußball-Nationalspielerin Formiga hat bei der WM in Frankreich für einen Altersrekord gesorgt. Beim 3:0 (1:0) am Sonntag in der Partie gegen Jamaika in Grenoble zählte Formiga ("Ameise") 41 Jahre und 98 Tage. So alt war zuvor noch keine WM-Teilnehmerin. Die bisherige Bestmarke hielt die US-Amerikanerin Christie Rampone (39 Jahre und 357 Tage). Auch die siebte Endrunden-Teilnahme Formigas bedeutet einen Rekord.

Formiga stellt einen neuen Altersrekord bei der WM auf © SID

Die bisher älteste WM-Torschützin ist Formiga, die mit bürgerlichem Namen Miraildes Maciel Mota heißt, bereits seit dem 9. Juni 2015. Damals traf sie im Alter von 37 Jahren und 98 Tagen gegen Südkorea. Zudem ist die 186-malige Nationalspielerin vom französischen Spitzenklub Paris St. Germain die einzige Spielerin, die an allen bisher ausgetragenen Frauenturnieren bei Olympia teilgenommen hat.