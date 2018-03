41 Punkte: Schröder führt Atlanta mit Karrierebestwert zum Sieg

Salt Lake City (SID) - Dennis Schröder hat die Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit seinem Karrierebestwert von 41 Punkten zum Sieg geführt. In Salt Lake City übertraf der 24-Jährige beim 99:94 über Utah Jazz seinen bisherigen Rekord deutlich, im Januar war der Nationalspieler im Spiel gegen die Brooklyn Nets auf 34 Punkte gekommen.

Galavorstellung von Dennis Schröder © SID

Schröder erzielte alleine im Schlussviertel 17 Punkte, dazu verbuchte der Point Guard sieben Assists und fünf Rebounds. Für die Hawks, die als Schlusslicht im Osten keine Chance mehr auf einen Play-off-Platz haben, war es der erste Erfolg nach sechs Niederlagen.

Ebenfalls schon länger aus dem Rennen um einen Platz in der Meisterrunde sind die Dallas Mavericks. Das Team um Superstar Dirk Nowitzki kassierte in der Nacht zum Mittwoch durch ein 105:115 bei den New Orleans Pelicans seine 49. Saisonniederlage. Nowitzki erzielte 19 Punkte, Nationalspieler Maximilian Kleber musste sich bei den Mavericks mit fünf Minuten Spielzeit begnügen und machte einen Punkt.

Die Houston Rockets, Nummer eins der Liga, gewannen 115:111 bei den Portland Trail Blazers und beendeten den Siegeszug des Gegners. Portland war zuvor 13-mal in Serie erfolgreich gewesen.