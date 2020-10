4,10 Millionen RTL-Zuschauer sehen Hamiltons Rekordfahrt

Köln (SID) - Im Schnitt haben 4,10 Millionen Menschen bei RTL den Rekordsieg von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton am Nürburgring verfolgt. In der Spitze wurden 4,59 Millionen Zuschauer Zeuge, wie der Mercedes-Star aus England beim Großen Preis der Eifel durch seinen 91. Formel-1-Erfolg mit Michael Schumacher gleichzog. Der Marktanteil am frühen Sonntagnachmittag lag bei 24,7 Prozent.