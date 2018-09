4:2 in Nimes: PSG gewinnt kurioses Spiel, Mbappe fliegt

Nîmes (SID) - Trainer Thomas Tuchel liegt mit Frankreichs Fußballmeister Paris St. Germain weiter ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Beim Aufsteiger Olympique Nimes siegte das PSG-Starensemble in einer turbulenten Partie mit 4:2 (2:0), verlor aber Weltmeister Kylian Mbappe durch eine Rote Karte in der Nachspielzeit.

Mbappe trifft und fliegt dann vom Platz © SID

Der brasilianische Superstar Neymar (36.) hatte Paris in Führung gebracht, nur vier Minuten später erhöhte Angel Di Maria mit einer direkt verwandelten Ecke. Nimes kam durch Antonin Bobichon (63.) zunächst zum Anschluss, ehe Teji Savanier (71.) nach Intervention durch den Videoassistenten per Elfmeter ausglich. Mbappe (77.) brachte die Millionentruppe erneut auf die Siegerstraße, Starstürmer Edinson Cavani (90.+3) besiegelte den vierten Erfolg im vierten Spiel.

In der Nachspielzeit sah 180-Millionen-Stürmer Mbappe (90.+4) die Rote Karte für einen Schubser gegen Savanier, der ihn zuvor gefoult hatte. Der 26-jährige Savanier wurde ebenfalls des Feldes verwiesen.

37-Millionen-Neuzugang Thilo Kehrer, der bei seinem Debüt in der vergangenen Woche einen Elfmeter verursacht hatte, wurde in der 66. Minute eingewechselt. 2014er-Weltmeister Julian Draxler kam in der 83. Minute ins Spiel und bereitete den Treffer von Cavani vor. Der frühere Bundesligaprofi Eric Maxim Choupo-Moting, der kurz vor Transferschluss ablösefrei an die Seine gewechselt war, zählte nicht zum Kader.