4,26 Millionen sehen turbulenten Großer Preis von China

Köln (SID) - Der Privatsender RTL freut sich weiter über gute TV-Quoten in der noch jungen Formel-1-Saison. Den Sieg des Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo und Platz acht von Sebastian Vettel im turbulenten Großen Preis von China verfolgten am Sonntagmorgen durchschnittlich 4,26 Millionen Zuschauer. Dies entsprach einem hohen Marktanteil (MA) von 44,2 Prozent. Beide Werte lagen deutlich über denen des Vorjahres: 2017 verfolgten durchschnittlich 3,72 Millionen (MA: 39,8 Prozent) das Rennen in Shanghai.

RTL mit hohen Einschaltquoten zum Rennen in Shanghai. © SID

RTL überträgt die Formel 1 im Jahr 2018 als exklusiver Rechtepartner, nachdem sich Sky Anfang des Jahres aus dem Poker zurückgezogen hatte. RTL sicherte sich das Rechtepaket für die Jahre 2018 bis 2020.