4600 Athleten bei Special Olympics im Mai in Kiel

Kiel (SID) - Bei den Special Olympics, den Nationalen Spielen für Menschen mit geistiger Behinderung vom 14. bis 18. Mai in Kiel, werden rund 4600 Athleten in 19 Wettbewerben an den Start gehen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Gemeinsam stark". Angemeldet sind auch Delegationen aus Finnland, Belgien, Österreich, Serbien und Griechenland.