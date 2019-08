470er-Seglerinnen holen vierten deutschen Olympia-Startplatz

Hamburg (SID) - Die 470er-Frauen haben bei der WM in Japan den deutschen Seglern einen vierten Startplatz für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr an gleicher Stelle gesichert. Im Olympiarevier von Enoshima belegten die Berlinerinnen Frederike Loewe und Anna Markfort Platz 16 und erfüllten damit die Anforderungen für einen deutschen Nationenplatz in der Zweihand-Jolle.

Deutschland sicherte sich einen vierten Startplatz © SID

Zuvor hatten sich die deutschen Segler bereits Startplätze in den Disziplinen Laser Radial, Laser und 49er erkämpft.