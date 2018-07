5,06 Millionen Zuschauer sehen Vettel-Sieg in Silverstone

Köln (SID) - Auch dank des spielfreien Sonntags bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat RTL eine gute Einschaltquote bei der Formel-1-Übertragung des Großen Preises von Großbritannien erzielt. Im Schnitt verfolgten 5,06 Millionen Zuschauer das spannende Rennen in Silverstone mit dem Sieger Sebastian Vettel. Das entsprach einem Marktanteil von 35,5 Prozent.

An den vorherigen beiden Sonntagen hatte die Quote merklich unter parallel stattfindenden WM-Spielen gelitten. Am 24. Juni beim Großen Preis von Frankreich verzeichnete RTL eine Durchschnittsquote von 4,15 Millionen Zuschauern, am 1. Juli in Österreich waren 3,71 Millionen Formel-1-Fans dabei.

Vor der WM hatte sich die Quote bei rund fünf Millionen Zuschauern im Schnitt eingependelt.