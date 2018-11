509 Touchdown-Pässe: Quarterback Brees überholt Favre

Cincinnati (SID) - Star-Quarterback Drew Brees setzt in der US-Footballliga NFL seine Rekordjagd fort. Beim 51:14 seiner New Orleans Saints bei den Cincinnati Bengals warf der 39-Jährige drei Touchdown-Pässe und überholte mit insgesamt 509 Spielmacher-Legende Brett Favre (508). Brees, der in dieser Saison bereits den Passrekord der NFL geknackt hatte, ist in der "ewigen" Bestenliste nun Zweiter hinter Peyton Manning (539).

Nicht zu stoppen: Drew Brees © SID

Auf dem dritten Rang folgt Tom Brady (505), der am Sonntag keinen Boden gut machen konnte. Dem 41-Jährigen gelang bei der bitteren 10:34-Niederlage seiner New England Patriots bei den Tennessee Titans kein erfolgreicher Wurf in die Endzone. Brady erwischte in Nashville keinen guten Tag, nur 51 Prozent seiner Pässe erreichten das Ziel.