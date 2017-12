5,67 Millionen TV-Zuschauer sehen Tournee-Auftakt

Oberstdorf (SID) - Das Auftaktspringen der 66. Vierschanzentournee hat der ARD eine sehr gute TV-Quote beschert. Den Sieg des Polen Kamil Stoch in Oberstdorf sahen im Schnitt 5,67 Millionen TV-Zuschauer (Vorjahr: 4,24 Millionen). Der Marktanteil lag bei 28,8 Prozent (Vorjahr: 21,4). Im zweiten Durchgang saßen sogar 6,21 Millionen vor den Bildschirmen.

Eurosport verzeichnete zudem eine Sehbeteiligung von 470.000 Zuschauern (Vorjahr: 320.000) mit 2,3 Prozent Marktanteil.

An den Allzeit-Rekord kam Oberstdorf allerdings bei weitem nicht heran. 14,89 Millionen RTL-Zuschauer hatten am 6. Januar 2002 in Deutschland vor den Bildschirmen gesessen, als Sven Hannawald in Bischofshofen seinen historischen "Grand Slam" vollendete.