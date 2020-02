57. Einsatz in der Champions League: Brych stellt Rekord auf

Frankfurt/Main (SID) - Der deutsche WM-Unparteiische Felix Brych steigt am Dienstagabend zum alleinigen Schiedsrichter-Rekordhalter in der Champions League auf. Beim Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona (21.00 Uhr/DAZN) ist der 44 Jahre alte Jurist aus München zum 57. Mal in der Königsklasse im Einsatz.

Die bisherige Bestmarke von 56 Spielen erreichte neben Brych, der am 1. Oktober 2008 zum ersten Mal eine Begegnung der Champions League leitete, bisher nur der frühere dänische Referee Kim Milton Nielsen.

"57 Spiele in der Champions League zu leiten, das ist eine ganz außergewöhnliche Leistung, als Momentum ein Rekord! Darauf kann Felix zurecht stolz sein. Eine großartige Karriere", sagte der deutsche Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich: "Besonders hervorzuheben ist dabei das Champions-League-Finale 2017 in Wales und das konzentrierte Weiterarbeiten danach. Eine absolut professionelle Einstellung, das verdient höchste Anerkennung."