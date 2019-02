58 Millionen Dollar für NHL-Star Matthews: Nur McDavid kriegt mehr

Toronto (SID) - Starstürmer Auston Matthews (21) hat bei den Toronto Maple Leafs aus der Eishockey-Profiliga NHL einen neuen Fünfjahresvertrag über 58,17 Millionen Dollar (rund 51 Millionen Euro) unterschrieben und steigt damit in der Liste der Topverdiener zur Nummer zwei auf. Matthews bekommt künftig pro Saison 11,63 Millionen Dollar, nur der Kanadier Connor McDavid von den Edmonton Oilers liegt vor dem US-Amerikaner (12,5).

Gehaltssprung für Auston Matthews © SID

Der dreimalige Allstar Matthews, 2016 von Toronto im NHL-Draft an Nummer eins ausgewählt, hat in der laufenden Spielzeit in 38 Einsätzen je 23 Tore und Assists verbucht. Als Rookie hatte der Angreifer 40 Tore erzielt. Sein neuer Vertrag läuft bis 2024.