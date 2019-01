6:0, 6:0 - Scharapowa gelingt Start nach Maß

Melbourne (SID) - Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Maria Scharapowa (31) hat einen Start nach Maß in die Australian Open hingelegt. Die an Position 30 gesetzte Russin deklassierte in Melbourne die Qualifikantin Harriet Dart und ließ der Britin in 63 Minuten beim 6:0, 6:0 keine Chance. Scharapowa hatte den Grand-Slam-Auftakt Down Under 2008 gewonnen, 2007, 2012 und 2015 stand sie zudem im Finale.