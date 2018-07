600 Gäste bei Trauerfeier für Hans Günter Winkler

Warendorf (SID) - 600 Trauergäste haben Reiter-Legende Hans Günter Winkler am Dienstag in Warendorf einen bewegenden Abschied bereitet. Hochrangige Vertreter des Sports sowie Freunde und Wegbegleiter erwiesen dem erfolgreichsten Springreiter der Olympia-Geschichte bei der Trauerfeier in dessen Heimatstadt die letzte Ehre.

Hans Günter Winkler verstarb im Alter von 91 Jahren © SID

"Mit Hans Günter Winkler ist eines der ganz großen Sportidole von uns gegangen. Er hat - wie die Fußball-Weltmeister von 1954 - vielen Menschen der jungen Bundesrepublik einen Teil ihres Selbstbewusstseins wiedergegeben", sagte Präsident Alfons Hörmann vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) bei seiner Rede.

Winkler war am 9. Juli im Alter von 91 Jahren nach einem plötzlichen Herzstillstand verstorben. Fünfmal gewann "HGW" bei Olympischen Spielen Gold, unvergessen blieb sein Goldritt mit Verletzung auf der Wunderstute Halla 1956 in Stockholm.