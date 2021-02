6,10 m: Duplantis springt Weltjahresbestleistung

Paris (SID) - Weltrekordler Armand Duplantis hat beim Meeting in Belgrad 6,10 m gemeistert und seine eigene Jahresweltbestleistung im Stabhochsprung übertroffen. Der 21-jährige Schwede versuchte sich in der serbischen Hauptstadt zweimal an der Weltrekordhöhe von 6,20 m, scheiterte aber. Seine vor einem Jahr aufgestellte Bestmarke liegt bei 6,18.

Duplantis springt 6,10 m © SID

Anfang des Monats hatte Duplantis im französischen Rouen mit 6,03 m gesiegt und sich an die Spitze der Jahresliste gesetzt. In Belgrad kehrte er aus einer zweiwöchigen Verletzungspause zurück.