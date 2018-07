6,12 Millionen sehen Vettel-Drama in Hockenheim

Köln (SID) - Durchschnittlich 6,12 Millionen TV-Zuschauer haben am Sonntagnachmittag das Drama um Ferrari-Star Sebastian Vettel beim Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring bei RTL live verfolgt. Das ist für den Kölner Privatsender die beste Quote in der Königsklasse seit zwei Jahren. Der Marktanteil lag bei herausragenden 38,2 Prozent.

Über sechs Millionen Zuschauer sehen Vettels Ausscheiden © SID

In der Spitze sahen sogar 6,72 Millionen Motorsportfans die Übertragung. Der Spitzenwert wurde bei der Zieldurchfahrt von Lewis Hamilton erzielt, der sich im Mercedes den Sieg vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas holte. Vettel war 14 Runden vor Schluss in Führung liegend auf regennassem Asphalt von der Strecke abgekommen und ausgeschieden. Damit verlor der viermalige Champion auch seine WM-Führung an Hamilton.