70 Millionen: Manchester City zahlt Ausstiegsklausel für Rodrigo

Manchester (SID) - Der Transfer des spanischen Fußball-Nationalspielers Rodrigo (23) von Atletico Madrid zum englischen Meister Manchester City steht kurz bevor. Wie Atletico am Mittwoch bekannt gab, haben die Citizens die vertraglich festgeschriebene Ausstiegsklausel in der Zentrale der spanischen LaLiga bezahlt. Die Summe soll bei 70 Millionen Euro liegen. Atletico bestätigte zudem, dass der ursprünglich noch bis 2023 datierte Vertrag seitens Rodrigos in der Folge gekündigt wurde.

ManCity zahlt 70 Millionen Ausstiegsklausel für Rodrigo © SID

An dem Mittelfeldspieler war auch der deutsche Rekordmeister Bayern München interessiert gewesen. In der vergangenen Woche war jedoch bereits durchgesickert, dass sich Rodrigo für einen Wechsel auf die Insel entschieden hat. Der 23-Jährige gehörte bei Atletico in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern. Er kam in 47 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte drei Tore.