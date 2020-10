70. Sieg in Paris: Djokovic sicher in Runde drei

Paris (SID) - Superstar Novak Djokovic hat in der zweiten Runde der French Open nichts anbrennen lassen. Der 33 Jahre alte Serbe schlug den litauischen Außenseiter Ricardas Berankis sicher mit 6:1, 6:2, 6:2 und trifft nun auf den Kolumbianer Daniel Elahi Galan.

Erneut keine Probleme für Novak Djokovic © SID

Mit seinem Erfolg gelang Djokovic sein 70. Sieg in Roland Garros, er zog damit mit dem Schweizer Roger Federer gleich. Federer ist in diesem Jahr aufgrund der Nachwirkungen einer Knieverletzung nicht am Start. Erster in der Rekordliste ist Paris-Rekordchampion Rafael Nadal mit 95 Siegen mehr.

Djokovic folgte dagegen den weiteren Topfavoriten in die dritte Runde. Nadal und der österreichische US-Open-Sieger Dominic Thiem hatten den Sprung am Mittwoch ebenso geschafft wie Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev.