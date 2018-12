74. Vuelta mit typisch schwerer Streckenführung

Madrid (SID) - Die Spanien-Rundfahrt endet im kommenden Jahr nach 21 Etappen erneut im Stadtzentrum von Madrid. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bei der Präsentation der Strecke in der spanischen Hauptstadt bekannt. Bei der 74. Auflage erwartet die Fahrer ein tückischer Kurs über 3272,2 km. Die Entscheidung um den Gesamtsieg wird voraussichtlich am vorletzten Tag fallen.

2019 endet die Spanien-Rundfahrt erneut in Madrid © SID

Der Start erfolgt am 24. August mit einem Mannschaftszeitfahren über 18 km in Torrevieja. Zudem gibt es zu Beginn der zweiten Rennwoche ein Einzelzeitfahren. Besonders interessant dürfte die Schlusswoche werden, die einen Mix aus Flach- und Bergetappen beinhaltet.

Ausschlaggebend für den Gesamtsieg wird die 20. Etappe sein, die den Teilnehmern mit einem Anstieg über den Puerto de la Pena Negra am Ende einer langen Rundfahrt alles abverlangt. Die flache Schlussetappe am 15. September ist wieder etwas für die Sprinter. Titelverteidiger ist der Brite Simon Yates.

Vor Wochenfrist war bereits bekannt gegeben worden, dass die Vuelta 2020 im niederländischen Utrecht beginnen wird. Utrecht ist damit die erste Stadt, in der alle drei großen Rundfahrten gastieren. Sie war 2015 Teil der Tour de France und 2010 des Giro d'Italia.