78er-Weltmeister Houseman an Krebs gestorben

Buenos Aires (SID) - Argentiniens Fußball trauert um einen seiner Weltmeister-Helden von 1978. Im Alter von 64 Jahren erlag Rene Houseman einer Krebserkrankung. Der bösartige Tumor an der Zunge war erst im vergangenen Jahr entdeckt worden. Zum Titelgewinn in seinem Heimatland hatte der trickreiche Rechtsaußen mit einem Tor in sechs Turnierspielen beigetragen.

78er-Weltmeister Rene Houseman ist gestorben © SID

Insgesamt trug Houseman 55-mal das argentinische Trikot und erzielte 13 Tore, drei davon bei der WM 1974 in Deutschland. In der vorigen Woche (14. März) starb bereits in Ruben Galvan ein weiterer Weltmeister aus dem 78er-Team, der jedoch beim Turnier vor 40 Jahren nicht eingesetzt worden war.