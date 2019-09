7er-Rugby: Engländer McGrath neuer Bundestrainer

Köln (SID) - Der Engländer Damian McGrath (61) tritt die Nachfolge von Vuyo Zangqa als Bundestrainer der 7er-Rugbynationalmannschaft an. Das teilte der Deutsche Rugby Verband (DRV) am Donnerstag mit. Zangqa war aus persönlichen Gründen ausgeschieden.

Neuer Nationaltrainer für 7er-Rugby © SID

Der international erfahrene McGrath unterzeichnete einen Vertrag bis 2024 und wird sich am Wochenende beim Oktoberfest 7s in München als Beobachter einen Eindruck vom Team verschaffen. "Unser unmittelbares Ziel muss es sein, uns weiterhin in Richtung World-Series-Qualifikation zu bewegen, um dann ein schlagkräftiges Team für die Olympia-Qualifikation 2024 aufzubauen", sagte McGrath. Die Qualifikation für Tokio 2020 hatten beide DRV-Auswahlen verpasst.