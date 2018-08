80 Millionen Euro: Kepa soll Courtois-Ersatz bei Chelsea werden

London (SID) - Der spanische Torwart Kepa von Athletic Bilbao soll Thibaut Courtois für eine Rekordsumme beim englischen Fußball-Erstligisten FC Chelsea ersetzen. Die Londoner sollen laut spanischen Medienberichten bereit sein, von der Ausstiegsklausel in Kepas Vertrag in Höhe von 80 Millionen Euro Gebrauch zu machen. Damit wäre der 23-jährige Spanier, der bisher einmal für das Nationalteam im Einsatz war, der bis dato teuerste Torhüter-Transfer.

Kepa wird beim FC Chelsea gehandelt © SID

Kepa wäre fünf Millionen Euro teurer als der Brasilianer Alisson, der vor wenigen Wochen von AS Rom zum FC Liverpool gewechselt war. Kepa absolvierte in den vergangenen zwei Spielzeiten insgesamt 53 Spiele für die Basken in Spaniens La Liga und war bei der Weltmeisterschaft in Russland der Ersatz für David de Gea.

Courtois, der bei der WM zum besten Schlussmann des Turnier gewählt worden war, soll kurz vor dem Wechsel zu Champions-League-Sieger Real Madrid stehen. Courtois hatte bereits von 2011 bis 2014 in Spanien bei Atletico Madrid gespielt. Er will laut seinem Berater näher bei seiner Familie sein, die in der spanischen Hauptstadt lebt.