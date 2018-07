800-m-Jahresweltbestzeit durch Kenianer Korir

London (SID) - Der Kenianer Emmanuel Korir hat eine Jahresweltbestzeit über 800 m aufgestellt. In 1:42,05 Minuten unterbot der 23-Jährige am Sonntag beim Diamond-League-Meeting in London die erst zwei Tage alte Bestmarke von Nijel Amos (Botswana) um neun Hundertstel.

Emmanuel Korir (r.)hat jetzt die Jahresweltbestzeit inne © SID

Die deutsche Jahresbestleistung des Wiesbadeners Marc Reuther stand vor dem Finallauf der DM am Sonntagabend in Nürnberg bei 1:45,42. Den deutschen Rekord hält seit 35 Jahren der Wattenscheider Ex-Weltmeister Willi Wülbeck in 1:43,65.