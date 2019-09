800-m-Läufer Reuther scheitert im WM-Vorlauf

Doha (SID) - Der deutsche Meister Marc Reuther (Frankfurt) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha den Einzug ins Halbfinale über 800 m (Sonntag, 20.55 Uhr MESZ) klar verpasst. Der 23-Jährige kam in seinem Vorlauf in 1:47,31 Minuten abgeschlagen als Sechster und Letzter ins Ziel. Damit hatte Reuther auch keine Chance, über die Zeitregel in die nächste Runde einzuziehen.

800-Meter-Lauf: Reuther (r.) kam als Letzter ins Ziel © SID

Dabei war der härteste Konkurrent in Reuthers Vorlauf gar nicht erst angetreten: Der Weltjahresbeste und Topfavorit Nijel Amos (Botswana) musste wegen Achillessehnenproblemen kurzfristig passen. "Ich kann mir die letzten 100 Meter nicht erklären. Taktisch habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Bei den Beinen war einfach die Luft raus", sagte Reuther. Das Finale steigt am Dienstag (21.10 Uhr MESZ).