8000 Euro Geldstrafe für Nationalkeeper Trapp

Frankfurt/Main (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Nationaltorhüter Kevin Trapp vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro belegt. Der 28-Jährige hatte sich am vergangenen Sonntag nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:2) in einem TV-Interview unsportlich über Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) geäußert. Trapp hat sich in einer Stellungnahme an den DFB für seine Äußerungen entschuldigt und dem Urteil zugestimmt.