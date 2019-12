9009 BVB-Sondertrikots ausverkauft

Dortmund (SID) - Bereits am Samstag um 18.00 Uhr innerhalb von 150 Minuten waren die 9009 schwarzen Sondertrikots von Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund ausverkauft. "Absoluter Wahnsinn", schrieb der BVB auf seiner Homepage. Marco Reus und Co. hatten die Spezialtrikots gegen Fortuna Düsseldorf (5:0) am Samstag getragen.

Nach nur 150 Minuten war das Sondertrikot ausverkauft © SID

Ein Jahr nach dem Ende des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet waren die Borussen in einem ganz in Schwarz gehaltenen Trikot aufgelaufen, inklusive der Logos aller auf dem Trikot präsenten Partner Evonik, Puma, Opel und Bundesliga. "Denn auch der BVB und die Stadt Dortmund sind auf Kohle und Stahl geboren", betonte der BVB, der am 19. Dezember seinen 110. Geburtstag feiert.