96-Stürmer Füllkrug erfolgreich am Knie operiert

Hannover (SID) - Stürmer Niclas Füllkrug (25) von Fußball-Bundesligist Hannover 96 ist erfolgreich am Knie operiert worden. Dies teilten die Niedersachsen am Donnerstag mit. Bei der Operation bestätigte sich der Verdacht eines Knorpelschadens im rechten Knie. Füllkrug wird den abstiegsbedrohten Hannoveranern für mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen und voraussichtlich keine Partie mehr in dieser Spielzeit absolvieren können.