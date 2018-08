96 blickt Saisonbeginn trotz "Hammerprogramms" optimistisch entgegen

Hannover (SID) - Mit Optimismus ins "Hammerprogramm": Trainer Andre Breitenreiter (44) will mit Hannover 96 in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga erneut überraschen - und damit am besten schon zum Auftakt beim selbsternannten Europapokal-Anwärter Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) anfangen. "Es ist ein schwieriger Start, aber auch eine schöne Herausforderung", sagte Breitenreiter zu den ersten Aufgaben in der Liga.

Andre Breitenreiter will mit Hannover erneut überraschen © SID

Nach dem Auswärtsspiel in Bremen warten Duelle mit Borussia Dortmund und bei RB Leipzig auf die 96er. "Realistisch gesehen haben wir ein Hammer-Auftaktprogramm", sagte Horst Heldt. In Bremen, das laut Breitenreiter "gute und teure Verpflichtungen" getätigt hat, kann der Trainer wieder auf Genki Haraguchi setzen, der den Sieg im Pokal beim Karlsruher SC (6:0) wegen einer Oberschenkelzerrung noch verpasst hatte. Sommer-Zugang Bobby Wood fehlt in der Hansestadt wegen einer Gelb-Rot-Sperre aus seiner Zeit beim Hamburger SV.