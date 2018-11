96 mit Anti-Mobbing-Trikot gegen Hertha

Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 tritt zum Duell gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einem Sondertrikot gegen Mobbing an. "Stoppt Mobbing" wird anstelle des Geldgebers (Heinz von Heiden) auf der Brust der 96-Spieler stehen. "Das ist ein gesellschaftliches Thema, das in die Öffentlichkeit gehört", sagte Manager Horst Heldt: "Ich freue mich, dass unser Hauptsponsor das unterstützt."