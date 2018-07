A2-Nationalspieler Meisner zu medi Bayreuth

Bayreuth (SID) - Der deutsche A2-Nationalspieler Lukas Meisner wechselt aus den USA zum Basketball-Bundesligisten medi Bayreuth. Der 22-Jährige kommt von der Columbia University in New York zu den Oberfranken und unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Die Bayreuther Basketballer bekommen Verstärkung © SID

"In den letzten drei Jahren am College ist er weiter gereift und wird nicht nur unseren deutschen Kern verjüngen, sondern uns auch in der Tiefe verstärken", sagte medi-Coach Raoul Korner.

Bayreuths Liga-Konkurrent MHP Riesen Ludwigsburg verpflichtete unterdessen für ein Jahr Hayden Dalton. Der 22-Jährige wechselt aus Laramy im US-Bundesstaat Wyoming zu den Schwaben.