AC Mailand mit schlechtester Bilanz der Vereinsgeschichte

Köln (SID) - 15 Monate nach dem Einstieg der US-Fonds Elliott um den Großunternehmer Paul Singer hat der italienische Fußball-Erstligist AC Mailand die schlechtesten finanziellen Resultate seiner Vereinsgeschichte bekannt gegeben. Der Mailänder Spitzenklub hat das bis zum 30. Juni laufende Geschäftsjahr 2018/2019 mit einem Rekordverlust von 145,9 Millionen Euro abgeschlossen, das sind 20 Millionen mehr als im Zeitraum 2017/2018. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit.

AC Mailand mit Rekordverlust von 145,9 Millionen Euro © SID

Die Ausgaben kletterten um 5,1 Prozent auf 373 Millionen Euro, während der Umsatz um 6,1 Prozent auf 241,1 Millionen Euro fiel. Einziger Trost sind die Einnahmen durch die TV-Übertragungsrechte, die von 109,3 Millionen Euro auf 113,8 Millionen Euro anwuchsen.

Auch sportlich läuft es für Milan derzeit nicht nach Plan. Wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay wurde der 18-malige italienische Meister vor Saisonbeginn von der Europa League ausgeschlossen. In der Serie A liegen die Rossoneri mit neun Punkten nach sieben Spieltagen als 13. weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Coach Marco Giampaolo wurde in der Vorwoche beurlaubt und durch Stefano Pioli ersetzt.