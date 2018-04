ADAC Formel 4: David Schumacher verpasst Top Ten

Oschersleben (SID) - David Schumacher (16) hat zum Abschluss seines ersten Rennwochenendes in der ADAC Formel 4 die Top Ten verpasst. Der Sohn des ehemaligen Formel-1- und DTM-Fahrers Ralf Schumacher belegte am Sonntag im dritten und letzten Lauf in Oschersleben den 13. Rang. Im ersten Rennen am Samstag war Schumacher junior auf Platz fünf und somit als bester Rookie ins Ziel gekommen.

David Schumacher wird Fünfter in Oschersleben © SID

Schumacher, der in seinem ersten Formel-4-Jahr für das Team US Racing CHRS seines Vaters Ralf fährt, belegt nach dem ersten von sieben Wochenenden den zehnten Platz in der Gesamtwertung.

In Führung liegt Schumachers Teamkollege Lirim Zendeli (18), der die ersten beiden Läufe gewonnen hatte und am Sonntag ausschied. Enzo Fittipaldi (16) aus Brasilien, der Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi, hat als Zweiter fünf Punkte Rückstand auf den Bochumer Zendeli.

Die ADAC Formel 4 macht vom 4. bis 6. Mai in Hockenheim Halt. Highlight des Jahres ist der Auftritt im Rahmenprogramm des deutschen Formel-1-Rennens, das am Wochenende vom 20. bis 22. Juli ebenfalls in Hockenheim stattfindet.