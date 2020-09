ADAC Formel 4: Tramnitz verpasst ersten Sieg knapp

Nürburgring (SID) - Nachwuchsrennfahrer Tim Tramnitz (Hamburg) hat seinen ersten Sieg in der ADAC Formel 4 knapp verpasst, sich durch ein starkes Wochenende in der Gesamtwertung aber auf den vierten Platz nach vorne geschoben. Der 15-Jährige vom Kerpener Team US Racing um Co-Teamchef Ralf Schumacher wurde im abschließenden dritten Lauf am Samstag auf dem Nürburgring Zweiter hinter seinem Teamkollegen Wladislaw Lomko (Russland).

Tramnitz verpasst ersten Formel-4-Sieg knapp © SID

In den ersten beiden Rennen am Freitag und Samstagmorgen hatte Tramnitz die Plätze vier und fünf belegt. Mit 131 Punkten liegt er in der Meisterschaft 53 Zähler hinter dem Führenden Jonny Edgar (Großbritannien), der den zweiten Lauf des Wochenendes für sich entschieden hatte. Zudem führt Tramnitz weiter souverän die Rookiewertung an.