ADAC GT Masters: Götz verpasst ersten Saisonsieg knapp

Lausitzring (SID) - Der ehemalige DTM-Fahrer Maximilian Götz (Uffenheim) hat seinen ersten Saisonsieg im ADAC GT Masters nur knapp verpasst. Im Samstagsrennen auf dem Lausitzring fehlten Götz und seinem niederländischen Partner Indy Dontje im Mercedes nur 0,147 Sekunden auf die siegreichen Audi-Piloten Max Hofer/Christopher Haase (Österreich/Kulmbach). Im Rennen um die Meisterschaft haben die beiden Duos keine Chance mehr.

BMW entscheidet das Jubiläums-Rennen für sich © SID

Anders sieht dies bei Kelvin van der Linde/Patric Niederhauser (Südafrika/Schweiz) aus. Die Titelverteidiger wurden Fünfte, sie gehen mit einem Vorsprung von zwei Zählern in das drittletzte Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sport1).

Ursprünglich wäre die GT3-Serie an diesem Wochenende in Zandvoort gefahren, aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie in den Niederlanden wurden die Rennen verlegt. Am kommenden Wochenende steigt das Finale in Oschersleben.